Тиллерсон и Порошенко проводят переговоры «с глазу на глаз»

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Администрацию президента Украины для переговоров с главой государства Петром Порошенко. Как сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, начались переговоры Тиллерсона и Порошенко «с глазу на глаз», затем состоятся переговоры в расширенном составе.

Перед переговорами президент Украины встретил госсекретаря США на крыльце администрации. Они пожали руки и зашли в здание.

По итогам переговоров Тиллерсон и Порошенко выйдут для общения с представителями средств массовой информации.

В Госдепартаменте США ранее сообщили, что Тиллерсон во время своего первого официального визита в Киев намерен подтвердить приверженность Вашингтона территориальной целостности Украины и обсудить ход реформ в стране. Сообщалось, что вместе с Тиллерсон в Украину должен прибыть вновь специальный представитель США по переговорам по урегулированию ситуации в Украине Курт Волкер.