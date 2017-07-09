ПА ОБСЕ призывает Россию вернуть Крым и прекратить поддержку боевиков

Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 9 июля в последний день ежегодной сессии ассамблеи приняла в Минске декларацию, содержащую, в частности раздел о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, в котором осуждаются действия России в Крыму и на Донбассе.

«ПА ОБСЕ настоятельно призывает Российскую Федерацию отказаться от временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, вывести российские оккупационные силы с временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя и вернуть их под контроль правительства Украины; ... настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине за счет притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок российско-украинской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконных вооруженных формирований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые осуществляют террористические акты в Украине», – говорится в документе, в основу которого легли резолюции, принятые по итогам дискуссий.

Делегация России голосовала против принятия итоговой декларации.

Принятые ПА ОБСЕ декларацию и резолюции теперь разошлют парламентам и министрам иностранных дел стран ОБСЕ.

Сессия ПА ОБСЕ проходила в Минске с 5 по 9 июля.

Парламентская ассамблея ОБСЕ 7 июля приняла резолюцию о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, несмотря на протесты со стороны российских представителей. В этом документе выражена резкая критика действий России, призывы остановить оккупацию украинских территорий, освободить украинских политзаключенных и заложников. При обсуждении проекта почти все представители России выступили против принятия резолюции, назвав ее антироссийской. Но большинство членов ПА ОБСЕ выступили в поддержку украинского предложения.

Всего на сессии ПА ОБСЕ приняли три резолюции в поддержку Украины.