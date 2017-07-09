Порошенко: санкции с России не снимут – пока Крым не вернут Украине (трансляция завершена)

Президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве заявил, что пока не прекратиться незаконная аннексия Крыма, пока не будут соблюдаться Минские договоренности – санкции с России не снимут.

Также президент сообщил, что по словам Тиллерсона, вопрос Крыма «постоянно на повестке дня в США».

Ранее пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что переговоры Тиллерсона и Порошенко прошли «с глазу на глаз».

В Госдепартаменте США ранее сообщили, что Тиллерсон во время своего первого официального визита в Киев намерен подтвердить приверженность Вашингтона территориальной целостности Украины и обсудить ход реформ в стране.

Вместе с Тиллерсон в Украину прибыл новоназначенный специальный представитель США по переговорам и урегулированию ситуации в Украине Курт Волкер.