США разочарованы отсутствием прогресса в минском процессе – Тиллерсон

Американская сторона разочарована отсутствием прогресса в минском переговорном процессе по урегулированию ситуации на востоке Украины, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Он добавил, что США назначили спецпредставителем по вопросу Украины посла Курта Волкера и рассчитывают на активный прогресс в переговорах.

«Мы разочарованы отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений, поэтому мы назначили специального представителя, чтобы предоставить дополнительный импульс этому процессу», – сказал Тиллерсон после встречи с президентом Украины Петром Порошенко 9 июля в Киеве.

Он добавил, что американская сторона будет тщательно координировать действия с участниками «нормандской четверки».

7 июля стало известно, что Тиллерсон назначил бывшего посла США в НАТО Курта Волкера специальным представителем, который будет отвечать за ведение переговоров по ситуации в Украине.

Волкер прибыл в Киев вместе с Тиллерсоном.