Со следующей недели в Крыму планируют выдавать разрешения на охоту

Подконтрольное Кремлю Минприроды Крыма начнет выдавать разрешения с 19 июля для желающих начать охоту на территории полуострова. Как сообщили в пресс-службе ведомства, для граждан, планирующих охотиться с подружейными собаками либо ловчими птицами на одну неделю раньше установленного срока, выдача разрешений будет осуществляется соответственно на одну неделю раньше – с 12 июля 2017 года.

Как проинформировали в пресс-службе, прием заявлений и выдачу разрешений на добычу проводит отдел использования охотничьих ресурсов управления охотничьего хозяйства крымского лесхоза.

В ведомстве добавили, что разрешения можно получить в Симферополе, Керчи, Евпатории, Старом Крыму и Джанкое.