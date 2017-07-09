На Керченской переправе похвастались двухмиллионным пассажиром

Пресс-служба оператора Керченской паромной переправы сообщает о встрече 6 июля двухмиллионного пассажира за 2017 год. Им стал 14-летний житель Краснодарского края соседней России.

«Юбилейный пассажир 2017 года прибыл в порт «Крым» в 16:25 на пароме «Протопорос-IV». Из города Кропоткин Краснодарского края Руслан Шемит направляется впервые в Ялту на отдых с родственниками – через несколько дней ему исполняется 15 лет», – говорится на сайте ООО «Морская дирекция».

«Юбилейного» пассажира наградили сувенирами с символикой переправы, добавили в пресс-службе.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в аннексированный Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».