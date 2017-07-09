Трамп заявляет, что не говорил с Путиным о санкциях

Президент США Дональд Трамп заявляет, что не обсуждал вопрос о снятии санкции с России на встрече с президентом этой страны Владимиром Путиным в Гамбурге.

«На встрече с президентом Путиным не обсуждали санкции. Ничего не будет сделано до решения украинской и сирийской проблем», – написал Трамп в Твиттере.

Путин и Трамп провели переговоры 7 июля, в кулуарах саммита G20 в немецком Гамбурге. Встреча длилась два часа 15 минут. Речь шла о вооруженных конфликтах в Украине и Сирии, кризисе вокруг ядерных и баллистических программам Северной Кореи, кибербезопасности и вероятном вмешательстве России в выборы в США.

В своем первом публичном заявлении о переговорах с Путиным Трамп утром 8 июля сказал, что это была «грандиозная встреча». Между тем Путин сказал журналистам в Гамбурге, что «Трамп, которого вы видите по телевизору, сильно отличается от настоящего Трампа».

США, Евросоюз и другие западные страны в несколько этапов ввели санкции против России – сначала из-за аннексии Крыма, затем – из-за роли Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе.