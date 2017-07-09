Власти в Крыму признали падение производства электроэнергии и сельскохозяйственных продуктов

За последние пять месяцев такие отрасли, как производство электроэнергии и сельское хозяйство, показали снижение в аннексированном Крыму. Об этом сказал подконтрольный Кремлю министр экономического развития аннексированного полуострова Андрей Мельников, сообщает пресс-служба ведомства. При этом, по словам Мельникова, производство в ряде других областей возросло.

«Добыча полезных ископаемых выросла на 5%, производство напитков – на 8, химическая промышленность – рост на 18 %, рост производства машин и оборудования на 16 %. К областям, давшим снижение, отнеслись: производство электроэнергии и сельское хозяйство. Совокупно рост производства составил около одного процента», – сказано в сообщении.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

После аннексии Крыма Россией также была прекращена подача воды с материковой Украины на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Из-за отсутствия днепровской воды орошаемое земледелие Крыма понесло значительные убытки. Из 140 тысяч гектаров орошаемых угодий в Крыму в 2014 году осталось лишь 17 тысяч гектаров, поливаемых из местных источников. Прекратилось возделывание риса. Через год площадь орошаемых земель сократилась до 13,4 тысяч гектаров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».