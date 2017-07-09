На юге Сирии начало действовать перемирие

Прекращение огня на юге Сирии, о котором накануне сообщали президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин, начало действовать.

Наблюдатели за правами человека в Сирии, базирующиеся в Лондоне, 9 июля сообщили, что режим прекращения огня в целом соблюдается, за исключением единичных обстрелов в районе Дераа.

Правительство Сирии не комментировало ситуацию. В то же время неназванный правительственный источник заявил агентству Reuters, что молчание Дамаска является «признаком удовлетворения» развитием событий.

В сообщении в Твиттере президент США приветствовал прекращение огня и заявил, что оно «спасет жизни».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также приветствовал прекращение огня, но заявил, что оно «не должно способствовать установлению военного присутствия Ирана и его представителей в Сирии в целом и в южной части Сирии в частности».

Во время 6-летнего конфликта в Сирии режим прекращения огня объявляли несколько раз, но ни один из них не длился долго.