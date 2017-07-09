Организаторы Koktebel Jazz Party в Крыму не раскрывают имен приглашенных иностранных артистов

Организаторы джазового фестиваля Koktebel Jazz Party, проведение которого запланировано с 18 по 20 августа в поселке Коктебель в аннексированном Крыму, анонсируют приезд 14 музыкальных коллективов из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран мира. Об этом сообщают на сайте фестиваля. Вместе с тем, в программе фестиваля указаны имена исполнителей только из соседней России.

Так, Россию на фестивале должны представить джазмен и композитор Давид Голощекин, коллектив Brill Family и трубач Валерий Пономарев.

О проблемах с приглашением в аннексированный Крым американских и европейских исполнителей в августе 2016 года заявлял президент фестиваля Koktebel Jazz Party, российский телеведущий Дмитрий Киселев. По его словам, оргкомитет фестиваля в 2016 году не анонсировал состав участников после того, как американский исполнитель Артуро Сандовал получил предупреждение из Госдепа США. Немецкая группа De Phazz «также подверглась давлению со стороны властей своей страны», и в Крым не приехала.

Ранее в Коктебеле проводили фестиваль Koktebel Jazz Festival. Однако после российской аннексии полуострова фестиваль переехал на материковую часть Украины. В этом году фестиваль пройдет в 15-й раз – с 24 по 27 августа. На материковой части Украины фестиваль пройдет в четвертый раз.

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском ведомстве 4 июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.