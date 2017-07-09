В Госпогранслужбе Украины сообщили о задержании российского полковника, который ехал в Приднестровье

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщает, что пограничники в июне задержали российского полковника, который ехал в Приднестровье.

«Ситуация имела место еще в начале июня. Около полуночи на выезд из Украины прибыл гражданин Украины Войтенко Валерий Георгиевич, 54 года, который предъявил для контроля паспорт гражданина Украины», – написал Слободян на своей странице в Фейсбуке.

По его данным, при пересечении границы возникли подозрения относительно цели поездки мужчины в непризнанное Приднестровье, он якобы должен был проведать больную мать, но «путался с данными своего паспорта».

«В результате детального осмотра вещей подозрительного (мужчины – КР) в его куртке был обнаружен внутренний потайной карман, из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей из России, орден «Красная звезда», смартфон, флэш-носители информации (на них обнаружены фотографии задержанного с террористами «Моторола», «Гиви», Захарченко; видео обстрелов украинской территории; агитационные материалы «ДНР» и «ЛНР» (группировки, признанные Украиной террористическими КР)», – добавил спикер украинского пограничного ведомства.

Слободян отметил, что в дальнейшем установили личность задержанного: им оказался полковник России, которого «российские спецслужбы планировали сделать заместителем министра госбезопасности ПМР», задержанного пограничники передали сотрудникам СБУ.

Российская сторона пока не комментировала это сообщение.

Преимущественно русскоязычный регион Приднестровья объявил о своей независимости от Молдовы в 1990 году. Непродолжительная война велась между молдавскими войсками и сепаратистами Приднестровья в 1992-93 годах, тогда несколько сотен человек погибли с обеих сторон.

В Приднестровье в советские времена базировалась четырнадцатая армия СССР, а затем Вооруженных сил России. После войны Кишинев утратил контроль над этим регионом. В той войне на стороне сепаратистов приняли участие отдельные бойцы и целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой. Самопровозглашенной «независимости» Приднестровья не признал никто в мире.