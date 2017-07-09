Жители Феодосии жалуются на незаконное отключение газа и готовят еду на улице

Жильцам 15 квартир одного из домов по улице Одесской в Феодосии на днях отключили газ. Видео того, как возмущенные люди вышли во двор готовить еду в казанке на костре, опубликовал в Youtube крымский пророссийский актвивист Александр Талипов.

Жильцы уверяют, что службы отключают им газ незаконно – ссылаясь на якобы аварийное состояние вентиляционных каналов, хотя ранее независимая организация провела проверку и подтвердила рабочее состояние вентканалов. По словам людей, за ремонт каналов с каждой квартиры требуют около 30 тысяч рублей (около 13 тысяч грн – КР).

«Ремонт вентканала – где-то 25-30 тысяч (рублей – КР), сказали в частных компаниях. Компания все частные. В зависимости от этажа. У меня второй этаж – около 30 тысяч сказали... Кипятильником грею воду, чтобы помыться», – рассказала одна из жительниц.

По словам жильцов, они обращались в подконтрольную Кремлю крымскую прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

«Нам обещали этот процесс как-то остановить до тех пор, пока не будет решения суда. Идет на сегодняшний день судебное разбирательство. Но этот беспредел продолжается и дальше», – отметила другая местная жительница.

По подсчетам жильцов, всего в Феодосии отключили от газоснабжения более 1,5 тысяч квартир, это около 100 многоквартирных домов.

Комментариев российских властей Феодосии по этому поводу пока нет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».