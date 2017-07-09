В Москве задержали более 30 человек, агитировавших за Навального

В Москве в воскресенье, 9 июля, задержали более 30 человек, проводивших агитацию за оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил «Интерфаксу» координатор столичного штаба оппозиционного политика Николай Ляскин.

По его словам, в воскресенье было организовано более сотни агитационных точек, на которых присутствовало около 120 координаторов и гораздо больше агитаторов. Ляскин отметил, что задержали, в том числе людей, которые стояли рядом с агитаторами или фотографировали происходящее.

Координатор столичного штаба Навального добавил, что, по последним данным, накануне было задержано 84 человека, из них около 20 вышли без составления протокола, на остальных оформили протоколы за нарушения правил организации или проведения митинга или за незаконную агитацию.



Сторонники Навального 8-9 июля проводили «агитационный субботник» в Москве и городах России, в ходе которого распространяли информацию о политике и его взглядах. В Москве акцию проводили возле станций метро.