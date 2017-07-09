Следующим соперником крымчанина Усика станет немецкий боксер Марко Хук

Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO, крымчанин Александр Усик в четвертьфинале World Boxing Super Series встретится с немецким боксером Марко Хуком.

Церемония жеребьевки состоялась 8 июля в Монако, при этом Усик сам выбрал себе Хука в качестве оппонента.

Украинский спортсмен рассказал, что сделал такой выбор «из-за фанатов», а Хук отметил, что украинец был для него желанным оппонентом.

Точная дата боя Усика с Хуком, а также место его проведения будут объявлены в ближайшее время.

Четвертьфинальные поединки пройдут в сентябре-октябре, полуфиналы – в январе-феврале, и финал – в мае.

Победитель турнира получит все пояса, которыми обладают участники World Boxing Super Series, призовые в размере 10 миллионов долларов и трофей Мохаммеда Али.

В начале мая украинский боксер, крымчанин Александр Усик возглавил мировой рейтинг лучших боксеров тяжелой весовой категории.