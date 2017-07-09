ЮНЕСКО: в Список всемирного наследия включили восемь новых объектов

Комитет ЮНЕСКО включил в Список всемирного наследия восемь новых объектов.

Как сообщает пресс-служба организации, новые объекты расположены в Дании, Франции, Германии, Иране, Польше и России, а также один объект, который расположен на территории Хорватии, Италии и Черногории.

По сообщению, в список вошли исторический город Йезд в Иране, священный остров Окиносима в Японии, Венецианские оборонительные сооружения XVI-XVII веков, Куяте в Гренландии (сельскохозяйственный субарктический ландшафт, расположенный в южном регионе Гренландии), место Тапутапуатеа во Франции, пещеры и искусство Ледникового периода в Швабском Альбе (Германия), свинцовые, серебряные и цинковые шахты в городе Тарновские Гуры (Польша), Успенский собор и монастырь острова-деревни Свиязьк (Россия).

В список наследия включают выдающиеся культурные и природные ценности, считающиеся достоянием всего человечества. Статус объекта Всемирного наследия дает, среди прочего, дополнительные гарантии сохранности и целостности уникальных природных и культурных комплексов, способствует популяризации объектов, а также обеспечивает приоритетность в привлечении средств для поддержки объектов Всемирного культурного и природного наследия, в первую очередь, из Фонда всемирного наследия.



