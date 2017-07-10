В Севастополе на Северной стороне 9 июля провели благотворительный бал, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности и организованный общиной местного Храма Вознесения. В этом году площадку для праздника выбрали в сквере у памятника воинам 2-й гвардейской армии.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, представители подконтрольных Кремлю местных властей принесли рекламный баннер партии «Единая Россия» и пытались установить его возле сцены. Жители попросили отодвинуть баннер подальше. Они посчитали, что бал не должен носить политическую окраску.

На балу работала ярмарка поделок и выпечки. Все собранные средства организаторы обещали направить на лечение тяжелобольной местной девочки.

Прихожане Северной стороны специально к празднованию два месяца разучивали бальные танцы под руководством московского хореографа.

Зрителям и покупателям на ярмарке раздавали белые шары с надписью «Делай добро». Сотрудники местной библиотеки устроили викторину и дарили книги участникам. Детей угощали бесплатным мороженым.

День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Этот праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.

В Украине 8 июля празднуют День семьи, установленный указом президента в 2011 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».