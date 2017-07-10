В Стамбуле завершился марш протеста против политики Эрдогана

В Стамбуле сотни тысяч людей завершили 9 июля марш протеста, который прошел 450 километров, чтобы выразить недовольство президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Люди присоединялись к Маршу справедливости, с тех пор как он начался в столице Турции Анкаре 15 июня.

Они выражали протест против массовых увольнений и тюремных заключений, которые начались после неудачной попытки государственного переворота против Эрдогана в прошлом году.

Президент Эрдоган обвинил участников марша в поддержке терроризма. Он заявил, что Республиканская народная партия, которая организовала марш, вышла за пределы политической оппозиции и «действовала с террористическими организациями и силами, разжигающими терроризм против страны».

Митинг стал крупнейшим проявлением неповиновения президенту Эрдогану после протестов в Гези Парк четыре года назад.