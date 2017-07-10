На месте снесенного мини-рынка по улице Козлова в Симферополе начали высаживать деревья. По информации пресс-службы российской администрации города, следующим этапом «облагораживании территории» будет установка опор освещения.

«Мы выходим на завершение первой фазы реконструкции, основная часть работ уже выполнена: полностью уложена износостойкая пешеходная плитка, завершены работы по разводке электросетей и оборудованию системы капельного полива, ведется подготовительная работа для монтажа опор освещения. На текущем этапе начат процесс озеленения, специалисты высаживают саженцы кедра, параллельно ведется подготовка к высадке травянистых растений», – отчитался первый заместитель главы администрации Александр Овдиенко.

11 апреля симферопольские власти начали принудительный демонтаж торговых объектов мини-рынка на улице Козлова в Симферополе.

Сообщалось, что вместо снесенного мини-рынка власти города планировали построить парковку и благоустроить зеленую зону.

25 апреля на сайте администрации города появилось сообщение, что на месте снесенных 11 апреля торговых точек в районе Центрального рынка в Симферополе не будут строить автомобильную парковку.

По информации российского главы администрации Геннадия Бахарева в планах городских властей – расширение дорожной полосы по улице Козлова, устройство заездного кармана, благоустройство территории, укладка тротуарной плитки и высадка деревьев.