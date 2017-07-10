В Женеве пройдет очередной раунд переговоров по Сирии

Представители правительства сирийского президента Башара Асада встретятся 10 июля в Женеве с представителями антиправительственной оппозиции в седьмом раунде мирных переговоров под эгидой ООН.

Встреча состоится на следующий день после начала действия соглашения прекращения огня на юго-западе Сирии. Это соглашение, заключенное Россией, США и Иорданией, было достигнуто за пределами женевских переговоров. Представитель ООН Эндрю де Мистура заявил, что прекращение огня создало «соответствующую атмосферу» для переговоров в Женеве.

Шестой раунд женевских переговоров завершился в мае без ощутимого прогресса. Оппозиция продолжает настаивать, что отставка Асада должна быть частью любой сделке, правительство Сирии считает, что роль Асада не является темой переговоров.

С начала гражданского конфликта в Сирии в 2011 году более 320 тысяч человек погибли, миллионы стали беженцами.