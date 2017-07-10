Порошенко: вступление в НАТО является приоритетом для Украины

Президент Украины Петр Порошенко назвал национальным приоритетом интеграцию в пространство безопасности НАТО. Об этом глава украинского государства заявил 10 июля на заседании Комиссии Украина – НАТО в Киеве.

«Наш приоритет – интеграция в евроатлантическое пространство с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора. Реформирование и усиление обороноспособности Украины – это первоочередная задача для нашего взаимодействия с НАТО на современном этапе», – указал президент Порошенко.

В Киев 10 июля с визитом прибыл Североатлантический совет НАТО под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберрга. Во время визита также Столтенберг выступит в Верховной Раде. Североатлантический совет и генеральный секретарь встретятся со спикером парламента и руководителями парламентских фракций.

Генеральный секретарь НАТО также проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В понедельник Столтенберг и вице-премьер-министр по делам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе откроют новое здание Представительства НАТО в Украине.

Последний раз члены Североатлантического совета посещали Украину в июне 2008 года.