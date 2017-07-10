В Крыму проходит суд над активистом, которого обвиняют в применении насилия и угроз к силовику

В подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя 10 июля проходит заседание, где рассматривают дело активиста Биляла Адилова. Его обвиняют в применении насилия и угроз представителю власти.

Как сообщил на своей странице в Facebook активист Осман Арифмеметов, судья отклонил все ходатайства адвоката обвиняемого и ушел в совещательную комнату для принятия решения.

​29 марта возле здания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма неизвестные в масках похитили Биляла Адилова.

Очевидцу, который начал снимать происходящее, выбили из рук телефон, самого Адилова затащили в микроавтобус и увезли. Как позже стало известно, задержанного доставили в российское управление Следкома по Крыму.

Позже подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя постановил отпустить активиста Биляла Адилова, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста было отклонено. На данный момент Билял Адилов находится под подпиской о невыезде.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».