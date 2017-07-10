Украинско-американские учения «Си Бриз – 2017» стартуют в Одессе

Украинско-американские учения «Си Бриз – 2017» стартуют 10 июля в Одессе, сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Украины.

В учениях примут участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину. Всего в учениях примут участие более 30 тысячи человек.

Учения будут проходить 10-23 июня в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях.

Многонациональные военные учения «Си Бриз» проводятся в Украине с 1997 года, соорганизаторами являются Украина и США.