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Украинско-американские учения «Си Бриз – 2017» стартуют в Одессе

Украинские пограничники во время прошлогодних учений «Си Бриз» в Черном море вблизи Одессы, 20 июля 2016 года

Украинско-американские учения «Си Бриз – 2017» стартуют 10 июля в Одессе, сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Украины.

В учениях примут участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину. Всего в учениях примут участие более 30 тысячи человек.

Учения будут проходить 10-23 июня в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях.

Многонациональные военные учения «Си Бриз» проводятся в Украине с 1997 года, соорганизаторами являются Украина и США.

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