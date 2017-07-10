Альянс НАТО солидарен с Украиной – Столтенберг

Североатлантический совет НАТО собрался в Киеве для того, чтобы продемонстрировать солидарность альянса с Украиной, а также выразить твердую поддержку ее суверенитета и территориальной целостности. Об этом в выступлении на заседании Комиссии Украина – НАТО в Киеве 10 июля заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг.

«Россия продолжает свои агрессивные действия против Украины, но НАТО и страны альянса стоят на вашей стороне. Страны альянса не признают и никогда не признают нелегитимной и незаконной аннексии Крыма Россией. Нас и в дальнейшем беспокоит ситуация на востоке Украины, которая уже унесла тысячи жизней. Минские договоренности должны быть выполнены в полном объеме, и наблюдательная миссия ОБСЕ должна получить полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины», – указал Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь альянса также отметил, что Украина «является единственной страной-партнером НАТО, которая принимает участие во всех миссиях и операциях НАТО, включая Афганистаном и Косово».

Ранее в выступлении на этом же собрании президент Украины Петр Порошенко назвал национальным приоритетом интеграцию в пространство безопасности НАТО «с целью приобретения членства в Организации Североатлантического договора».

6 июля президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины», принятый Верховной Радой 8 июня 2017. Этот документ определяет вступление в НАТО приоритетом Украины.

В Киев 10 июля с визитом прибыл Североатлантический совет НАТО под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберрга. Во время визита также Столтенберг выступит в Верховной Раде. Североатлантический совет и генеральный секретарь встретятся со спикером парламента и руководителями парламентских фракций.

Генеральный секретарь НАТО также проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В понедельник Столтенберг и вице-премьер-министр по делам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе откроют новое здание Представительства НАТО в Украине.

Последний раз члены Североатлантического совета посещали Украину в июне 2008 года.