Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен – КР) активиста Биляла Адилова, которого обвинили в применении насилия и угроз представителю власти. Об этом 10 июля в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Адилова Эдем Семедляев.

«Мы подали три ходатайства о прекращении уголовного преследования Адилова. Первое по примирению сторон дела, второе – в связи с деятельным раскаянием и третье – о вынесении судебного штрафа. Все три ходатайства суд отклонил. После всего разбирательства суд вынес обвинительный приговор и меру наказания в виде 10 тысяч рублей штрафа», – отметил Семедляев.

Адвокат считает, что это хороший результат, «потому что санкция данной статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей (около 130 тысяч гривен – КР) либо лишение свободы до пяти лет».

​29 марта возле здания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма неизвестные в масках похитили Биляла Адилова.

Очевидцу, который начал снимать происходящее, выбили из рук телефон, самого Адилова затащили в микроавтобус и увезли. Как позже стало известно, задержанного доставили в российское управление Следкома по Крыму.

Позже подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя постановил отпустить активиста Биляла Адилова, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста было отклонено. На данный момент Билял Адилов находится под подпиской о невыезде.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».