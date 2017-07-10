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Новости

Российский активист Горский бежал в Литву, чтобы избежать уголовного преследования

Юрий Горский

Русский националистический активист Юрий Горский бежал из своей страны после того, как как московский суд поместил его под домашний арест на время судебного разбирательства по обвинению в разжигании ненависти.

Горский написал в Facebook, что ему удалось перейти российско-литовскую границу в ночь с 8 на 9 июля.

7 июля суд в Москве постановил, что Горский должен находиться под домашним арестом в течение двух месяцев. Горский был задержаны 3 июля возле Московского городского суда, где проходили слушания дела другого русского националиста Дмитрия Демушкина.

После этого Горский был обвинен в публичных призывах к экстремистским действиям.

1 мая Горский организовал несанкционированную акцию в Москве в поддержку Демушкина. Горский стал популярным среди российский националистов как многолетний организатор акций под названием «Русский марш».

В апреле Демушкин был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в размещении в интернете экстремистских материалов.

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