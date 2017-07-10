Российский активист Горский бежал в Литву, чтобы избежать уголовного преследования

Русский националистический активист Юрий Горский бежал из своей страны после того, как как московский суд поместил его под домашний арест на время судебного разбирательства по обвинению в разжигании ненависти.

Горский написал в Facebook, что ему удалось перейти российско-литовскую границу в ночь с 8 на 9 июля.

7 июля суд в Москве постановил, что Горский должен находиться под домашним арестом в течение двух месяцев. Горский был задержаны 3 июля возле Московского городского суда, где проходили слушания дела другого русского националиста Дмитрия Демушкина.

После этого Горский был обвинен в публичных призывах к экстремистским действиям.

1 мая Горский организовал несанкционированную акцию в Москве в поддержку Демушкина. Горский стал популярным среди российский националистов как многолетний организатор акций под названием «Русский марш».

В апреле Демушкин был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в размещении в интернете экстремистских материалов.