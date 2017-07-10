Парубий: внесенные представления о снятии депутатской неприкосновенности могут рассмотреть 13 июля

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что внесенные представления о снятии депутатской неприкосновенности планируют рассмотреть в четверг, 13 июля.

Парубий напомнил, что завтра истекает 7-й день от получения первых представлений, и «поэтому во вторник, по закону, должны начать рассмотрение вопросов снятия депутатской неприкосновенности».

В то же время спикер добавил, что к нему обратились представители коалиции с инициативой, чтобы дождаться рассмотрения последнего представления – на народного депутата Михаила Добкина, которого еще не рассмотрели в регламентном комитете, и «чтобы все вместе представления рассмотреть в четверг, но решение по этому поводу может принять только Верховная Рада ».

«Если Верховная Рада поддержит идею, чтобы мы все представления рассмотрели в четверг, мы будем их рассматривать в четверг», – сказал Парубий.

Спикер Верховной Рады отметил, что в другом случае парламент будет рассматривать представление о снятии неприкосновенности во вторник.

21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко направил в парламент представление о снятии депутатской неприкосновенности с шести депутатов: Евгения Дейдея (фракция «Народный фронт»), Олеся Довгого (группа «Воля народа»), Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Максима Полякова («Народный фронт») и Борислава Розенблатта (фракция «Блок Петра Порошенко»). На прошлой неделе регламентный комитет рассматривал эти представления. Все представления, кроме представления о Розенблатте, которое комитет считает недостаточно обоснованными.

Кроме того, в парламент внесли представление о снятии депутатской неприкосновенности с депутата из фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина, 12 июля документ должен рассмотреть регламентный комитет.

10-14 июля Верховная Рада работает в режиме пленарных заседаний. После этого в июле завершается шестая сессия Верховной Рады.