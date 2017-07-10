Порошенко: Украина и НАТО начинают дискуссию о плане действий по членству в альянсе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина начинает дискуссию с Североатлантическим альянсом о предоставлении плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

«Мы считаем необходимым, и сегодня об этом четко говорили, начать дискуссию о введении плана действий по членству, и наши предложения по дискуссии были с удовольствием приняты», – сказал Порошенко после заседания комиссии Украина – НАТО с генсекретарем альянса Йенсом Столтенбергом 10 июля в Киеве.

Президент добавил, что власти Украины «решительно настроены» на реформы.

«Есть четкий график, мы должны сделать до 2020 года, чтобы соответствовать критериям членства. Потому на сегодня мы этим критериям не отвечаем. Потому за эти 20 лет ничего не делалось, наоборот, принимались законы, которые отталкивали нас от НАТО. И только за последние три года мы сделали огромные шаги в реформировании и уверены в том, что дискуссия приблизит нас к возможности подачи соответствующей заявки», – сказал глава государства.

Он отметил, что более 60% украинцев поддерживают евроатлантической интеграции Украины.

Со своей стороны, Йенс Столтенберг уточнил, что НАТО продолжит поддерживать Украину на пути к сближению с альянсом, а также будет способствовать реализации реформ и перехода на стандарты НАТО.

Он добавил, что решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать члены альянса и Украина, и никакая третья сторона не имеет на это права вето.

«Это суверенное право каждого суверенного государства определять свое будущее, и в частности, хочет ли она быть членом военного альянса НАТО», – подчеркнул Столтенберг.

Ранее сегодня президент Порошенко заявил, что вступление в НАТО является приоритетом для Украины, но пока Киев сосредоточится на реформах и не будет подавать заявку на вступление.

10 июля Киев посещает Североатлантический совет НАТО под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

6 июля президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины», принятый Верховной Радой 8 июня 2017. Этот документ определяет вступление в НАТО приоритетом Украины.

Последний раз члены Североатлантического совета посещали Украину в июне 2008 года.