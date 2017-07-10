НАТО: Россия должна вывести войска из Украины и прекратить поддержку боевиков

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает Россию вывести тысячи своих военных с территории Украины и прекратить поддержку боевиков на Донбассе. Столтенберг сказал об этом 10 июля в Киеве после завершения заседания комиссии Украина – НАТО.

«Мы обсуждали ситуацию на востоке Украины. Конфликт и дальше уносит жизни людей. В ходе конфликта были убиты более 10 тысяч человек. Очевидно, что режим прекращения огня не соблюдается, мы обеспокоены ростом угроз для наблюдателей ОБСЕ. Минские договоренности остаются единственным путем к миру. Россия должна вывести тысячи своих военных из Украины и прекратить поддерживать боевиков вооружением и управлением», – сказал генсек НАТО.

Он добавил, что альянс твердо стоит на позиции поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. «Мы не признаем и никогда не признаем незаконную аннексию Россией Крыма», - сказал Столтенберг.

10 июля Киев посещает Североатлантический совет НАТО под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберґа.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Власти Украины объявили о проведении там антитеррористической операции против поддерживаемых Россией сепаратистов. Власти России неоднократно отрицали участие своих военных в конфликте, о чем заявляли Украина и Запад. Москва же признает только присутствие российских «добровольцев» на Донбассе. Часть Донецкой и Луганской областей, в частности города Донецк и Луганск, контролируют пророссийские боевики.

По данным ООН, с начала конфликта на востоке Украины там погибли более 10 тысяч человек.