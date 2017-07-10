В Киеве проходит встреча членов совета НАТО с представителями крымскотатарского народа

В Киеве 10 июля проходит встреча членов Североатлантического совета с представителями крымскотатарского народа. Об этом на своей странице в Facebook cообщил народный депутат Украины, председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

Он уточнил, что на встрече присутствует лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джеппар, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юсуф Куркчи, координатор общественной организации «КрымSOS» Тамила Ташева, сооснователь «КрымSOS» Алим Алиев.

В Киев 10 июля с визитом прибыл Североатлантический совет НАТО под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Во время визита также Столтенберг выступит в Верховной Раде. Североатлантический совет и генеральный секретарь встретятся со спикером парламента и руководителями парламентских фракций.

Генеральный секретарь НАТО также проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В понедельник Столтенберг и вице-премьер-министр по делам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе откроют новое здание Представительства НАТО в Украине.

Последний раз члены Североатлантического совета посещали Украину в июне 2008 года.