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В Симферополе запретили стройки в лесопарковых зонах и городских лесах

Подконтрольная Кремлю администрация Симферополя запретила возведение объектов капитального строительства в городских лесах и лесопарковых зонах города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Симферополя.

«В городских лесах и лесопарковых зонах муниципального образования городской округ Симферополь запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений», – говорится в документе.

Согласно постановлению, в городе также запретили вести в указанных зонах сельскохозяйственную деятельность, охотиться, добывать полезные ископаемые, а также использовать токсичные химические препараты для охраны и защиты лесов.

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