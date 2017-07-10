Коррупция стоит на пути настоящих изменений в Украине – генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Украина должна избавиться от коррупции, которая стоит на пути реальных изменений в стране. Об этом он сказал 10 июля, выступая в парламенте Украины.

«В то время, когда НАТО поддерживает Украину, Украина должна возглавить эти усилия, если она действительно хочет использовать свой потенциал. Многое еще надо сделать. Она должна укрепить свои институты и избавиться от раковой опухоли коррупции. Коррупция, инерция и сопротивление реформам стоят на пути настоящих изменений и процветающего будущего украинского народа», – сказал Столтенберг, который стал первым генсекретарем НАТО, который выступил в украинском парламенте.

Генсек НАТО подчеркнул исключительную важность борьбы с коррупцией. «Непросто на поле боя, но не просто и здесь в парламенте, в правительстве, бизнесе и гражданском обществе. Украине нужны герои, которые восстали против тех, кто выступает против ее светлого будущего, кто будет бороться с коррупцией во всех ее формах и проявлениях», – сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Во время выступления генеральный секретарь цитировал Тараса Шевченко: «Та не однаково мені, як Україну злії люде присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять… Ох, не однаково мені».

Столтенберг добавил, что НАТО «тоже не одинаково», и заверил в дальнейшей поддержке Украины.

10 июля Киев посещает Североатлантический совет НАТО под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

6 июля президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины», принятый Верховной Радой 8 июня 2017 года. Этот документ определяет вступление в НАТО приоритетом Украины. Последний раз до нынешнего визита члены Североатлантического совета посещали Украину в июне 2008 года.