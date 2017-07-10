Радио Крым.Реалии: Русский мир без русских националистов

Почему в России заблокировали доступ к популярному сайту русских националистов? Как националистическое движение в России изменилось после аннексии Крыма? Чем национальное движение в Украине отличается от российского?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с российским философом Максимом Горюновым и украинским блогером Виктором Трегубовым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.