В Киеве 10 июля прошла встреча членов Североатлантического совета с представителями крымскотатарского народа на которой обсуждалась ситуация в аннексированном Крыму. Об этом Крым.Реалии сообщила координатор общественной инициативы «КрымSOS» Тамила Ташева.

«Обсуждали ситуацию с правами человека и в целом ситуацию в Крыму. Первые вступительные речи произнесли Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев (представители Меджлиса крымских татар – КР), в целом определили проблемы, которые начались с момента оккупации Крыма Россией. Юсуф Куркчи и Эмине Джеппар сказали об информационной политике и пропаганде, которая проводится на территории Крыма. Я озвучила тезисы по милитаризации региона, перемещения, вытеснения населения, а также о стигматизации и маргинализации людей в Крыму», – рассказала Ташева.

По ее словам, после выступлений представителей крымскотатарского народа, члены совета НАТО задавали уточняющие вопросы и заверили в поддержке территориальной целостности Украины.

В Киев 10 июля с визитом прибыл Североатлантический совет НАТО под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Генеральный секретарь НАТО намерен провести двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Последний раз члены Североатлантического совета посещали Украину в июне 2008 года.