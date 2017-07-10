На суде по делу «крымского диверсанта» допросили представителей ФСБ и «Морской дирекции»

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя 10 июля прошло очередное судебное заседание по делу одного из фигурантов дела «крымских диверсантов» Редвана Сулейманова.

В суде допросили представителей потерпевших: главного специалиста компании-перевозчика Керченской переправы ООО «Морская дирекция» Александра Дмитрука, который утверждал, что после сообщения о теракте, переправа была закрыта и ее проверяли сотрудники полиции и специалисты кинологической службы.

При этом Дмитрук не смог пояснить, каким образом закрытие переправы на несколько часов, при отсутствии жалоб от пассажиров, рейс которых был отложен, но все же состоялся, нанесло ущерб «Морской дирекции» в размере три миллиона двести тысяч рублей.

Руководитель отдела ФСБ Валерий Чернявский заявил в суде, что российское силовое ведомство потеряло из-за действий Сулейманова 332 тысячи рублей, которые были потрачены на организацию поездок проверяющих групп, бумагу, тонер и другое. Также Чернявский признал, что звонок о терактах был для ФСБ «внештатной ситуацией».

«Был аналогичный звонок в 2014 году о минировании поезда, и еще потом, дела, возможно возбуждались и расследовались. Всем были предъявлены материальные претензии», – отметил сотрудник ФСБ.

На следующем заседании 18 июля ожидается допрос еще нескольких свидетелей и самого обвиняемого.

Российские СМИ со ссылкой на ФСБ России сообщали, что Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 года на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов в суде признал вину, но не согласился с предъявленным ему обвинением в причинении большого ущерба.

Обвиняемый в участии в «украинской диверсионной группе» Редван Сулейманов находится под арестом в Симферопольском следственном изоляторе, по его делу идет следствие.