Прокуратура России не нашла нарушений в действиях МЧС во время урагана, когда погибли 18 человек

Прокуратура столицы России Москвы не нашла нарушений в действиях МЧС во время урагана 29 мая, жертвами которого стали 18 человек. В ведомстве сочли, что спасательные службы не признали стихию чрезвычайной ситуацией якобы из-за неточного прогноза синоптиков.

Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина, сообщает русская служба ВВС.

Росгидромет, как утверждается в документе, сообщал, что скорость ветра 29 мая будет достигать 22 метров в секунду, в то время как для объявления чрезвычайной ситуации его скорость должна составлять не менее 25 метров в секунду. В связи с этим нарушений со стороны российского МЧС не было, утверждают в прокуратуре Москвы.

Во время урагана 29 мая погибли 18 человек, более 200 пострадали. Ветер, скорость которого достигала 28 метров в секунду, повалил 30 тысяч деревьев и повредил кровлю более 200 жилых домов.

МЧС попросило мобильных операторов разослать москвичам сообщения об урагане только после того, как жертвами стихийного бедствия стали несколько человек. В самом министерстве информирование об урагане назвали «достаточным».