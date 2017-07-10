Минтранс России предлагает ввести нулевой НДС на прямые авиаперевозки в Крым

Министерство транспорта России предлагает российскому правительству ввести налоговые льготы в виде нулевого НДС на региональные и прямые авиаперевозки в аннексированный Крым. Об этом глава российского Минтранса Максим Соколов сказал журналистам в Симферополе в понедельник, 10 июля, сообщают российские СМИ.

«Мы уже внесли предложение в правительство Российской Федерации, чтобы сохранить или даже снизить на региональные прямые авиаперевозки, вне московского авиационного узла, налоговые льготы в виде нулевого НДС», – сказал Соколов.

По его словам, это позволит гражданам России летать по относительно дешевым билетам на аннексированный полуостров.

Он также добавил, что сейчас, в пиковый период, прямые рейсы в Крым заявлены из более чем 60 городов соседней России.

Украина как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом, закрыла его для воздушного движения и все крымские аэропорты для гражданской авиации, после аннексии Крыма Россией. Позже некоторые маршруты над Черным морем были вновь открыты для движения гражданской авиации. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать в аннексированный Крым в нарушение международных норм.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».