Турчинов: для граждан России заработает система предварительной регистрации

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявляет, что для граждан России, въезжающих в Украину, заработает система предварительной регистрации.

«Гражданин России, желающий прибыть на территорию Украины, должен заранее зарегистрироваться и предоставить МИД необходимые данные, которые будут определять МИД», – сказал Турчинов после заседания СНБО в понедельник 10 июля.

По его словам, также вводится требование об обязательной регистрации граждан России, находящихся на территории Украины, в месте их временного пребывания.

«Также вводится необходимость подачи информации о передвижении по территории Украины», – добавил он.

Также в понедельник президент Украины Петр Порошенко анонсировал, что страна введет биометрический контроль на границе для всех иностранцев. По данным Турчинова, такой контроль должен заработать в начале 2018 года.

С апреля 2014 года на части Донбасса продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют в Россию в поддержке боевиков, однако Москва эти обвинения отвергает. В 2015 году Верховная Рада признала Россию государством-агрессором.