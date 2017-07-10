Украина введет на границе биометрический контроль для иностранцев – Порошенко

Украина введет биометрический контроль для иностранцев, пересекающих украинскую границу, заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны 10 июля.

«Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом», – сказал Порошенко.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании рассмотрел вопрос усиления контроля за пересечением государственной границы Украины.

Президент Украины добавил, что на заседании СНБО сегодня Министерство иностранных дел, Государственная пограничная служба предоставят информацию по этому вопросу.

«Мы отведем необходимое количество времени для того, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не чувствовали каких-либо неудобств», – сказал Порошенко.

Он отметил, что необходимые средства Государственной пограничной службе должны быть выделены для того, чтобы она имела возможность технически обеспечить выполнение этого решения.

Глава украинского государства призвал министра внутренних дел взять исполнение решения под личный контроль для того, чтобы на всех основных пунктах пересечения границы пограничники были обеспечены необходимым оборудованием для фиксации биометрических данных.

Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, в повестке дня заседания СНБО также – дофинансирование обороны и кибербезопасность.

В прошлом месяце секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объявил, что граждане России необходимо со временем пропускать через границу в Украину только по биометрическим загранпаспортам и с одновременным контролем биометрических данных.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил в поддержку инициативы разрешить въезд в Украину гражданам России только при условии «предварительного информирования» о намерении пересечь российско-украинскую границу. Министр юстиции Украины Павел Петренко, со своей стороны, заявил, что юридические механизмы для введения визового режима с Россией готовы и что для этого нужно только политическое решение.

Представитель президента России Дмитрий Песков заявлял, что в случае введения виз Россия отреагирует симметрично.