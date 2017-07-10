Россия: в Москве горит торговый центр, сообщают о пострадавших

В России сообщают о пожаре, который произошел в торговом центре «Рио» на Дмитровском шоссе Москвы. Очевидцы в социальных сетях публикуют фотографии и видео пожара.

Как сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, в результате пожара пострадали 14 человек.

«Очаг возгорания находится на цокольном этаже здания. Из-за пожара из торгового центра эвакуировали более трех тысяч человек. Поисково-спасательная операция продолжается», – говорится в сообщении.

В московском главке МЧС утверждают, что площадь задымления в торговом центре составляет 70 тыс. кв. м. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных.

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