Ryanair отменяет приход в Украину из-за несоблюдения соглашения – заявление

Ирландская компания Ryanair заявила 10 июля, что отменила планируемый приход в Украину из-за несоблюдения ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины должностными лицами аэропорта «Борисполь».

«Мы отменили запланированный приход в Украину после невыполнения киевским аэропортом соглашения, которое подписали в марте этого года с Министерством инфраструктуры, должностными лицами аэропорта и действующим генеральным директором аэропорта господином Рябикиным», – говорится в заявлении Ryanair.

В авиакомпании заявили, что аэропорт «Борисполь» защищал авиакомпании с высокими тарифами и лишил украинских пассажиров доступа к дешевым авиаперелетам.

«У Ryanair нет другого выбора, кроме отмены четырех новых маршрутов из Киева и семи новых львовских маршрутов, что приведет к потере более 500 000 пассажиров и 400 рабочих мест», – добавили в компании.

Ранее 10 июля гендиректор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что аэропорту не выгоден контракт с Ryanair. По его словам, среди ряда ультимативных требований компании незаконные, а выполнение этих требований могло бы привести для аэропорта к убыткам в два миллиарда гривен ежегодно.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владимир Омелян объясняет эту ситуацию позицией руководства аэропорта «Борисполь».

«Просто удивляет, насколько же нежелательным является приход Ryanair в Украину, что ни указ президента – не указ, ни интересы украинцев, которые благодаря дешевым ценам на билеты могли бы открыть для себя мир – не аргумент. Так можно и сказать: мы не хотим Ryanair, так как аэропорт не сможет сделать три дополнительных выхода на посадку, а также не сможет расширить зону получения багажа для транзитных пассажиров», – написал он на своей странице в Facebook.

В марте этого года несколько авиакомпаний-лоукостов, в частности ирландская компания Ryanair, объявили об открытии новых международных рейсов из Киева и Львова.