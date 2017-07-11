Радио Крым.Реалии: Отключить газ и вернуть Крым

Почему в Феодосии массово отключают многоквартирные дома от газа? Какие резолюции были приняты на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ? Как сказываются строительство Керченского моста и военные учения в Черном море на морской фауне?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с уроженцем Феодосии, координатором движения «Евромайдан-Крым» Сергеем Мокренюком, членом Всеукраинского юридического совета, академиком Владимиром Доном, сопредседателем Фонда энергетических стратегий Дмитрием Маруничем, с профессором международного права Евгением Цыбуленко, украинским политологом Евгением Магдой, народным депутатом Украины Игорем Поповым, учёным-зоологом, специалистом по дельфинам Павлом Гольдиным и заместителем директора по науке Украинского научного центра экологии моря Евгением Диким.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.