Белый дом заявляет о поддержке новых санкций против России

Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает введение новых санкций против России, сообщил 10 июля директор Белого дома по вопросам законодательства Марк Шорт.

В то же время, добавил чиновник, в администрации Трампа стремятся достичь изменений в одобренном Сенатом законопроекте, чтобы этот документ не ограничивал полномочия в вопросе наложения или отмены санкций.

«Наше беспокойство вызывает то, что законодательство, по нашему мнению, устанавливает чрезвычайный прецедент делегирования вопросам внешней политики членам Конгресса», – отметил Шорт.

Законопроект о наложении на Россию новых санкций, принятый из-за вероятного вмешательство в избирательный процесс в США и по другим причинам, среди которых действия Москвы против Украины, был почти единодушно одобрен в Сенате. По процедурным причинам его утверждение приостановилось в Палате представителей.