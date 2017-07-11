В Судаке назначили исполняющего обязанности главы администрации

На заседании подконтрольного Кремлю Судакского городского совета 10 июля депутаты единогласно поддержали кандидатуру Эмирсали Аблялимова на пост главы администрации города. Как сообщили на официальном сайте Судака, Аблялимов ранее занимал должность замглавы администрации города.

«Эмирсали Аблялимов будет исполнять обязанности главы администрации до вступления в должность главы администрации», – говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, в этот же день в ходе заседания рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий главы администрации Владимира Серова.

Подконтрольный Кремлю парламент Крыма 7 июля отправил в отставку Бориса Зимина, занимавшего пост вице-премьера, и назначил на эту должность Владимира Серова, бывшего российского главу администрации Судака.

По словам Серова, согласно поручению главы Крыма Сергея Аксенова, на новой должности он будет курировать вопросы по Ялте и Судаку.

Владимир Серов 17 ноября 2010 года был избран Судакским городским головой. С 2014 года – член партии «Единая Россия», председатель Судакского регионального отделения «Единой России». Занимал должность главы администрации Судака с 14 ноября 2014 года.