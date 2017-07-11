В Европе происходит саботаж газовых проектов России по политическим причинам – Новак

Россия видит саботаж сооружения газопровода «Северный поток-2» и других своих энергетических проектов в Европе, заявил 10 июля на Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле российский министр энергетики Александр Новак.

«В последнее время мы часто сталкивались с искусственными ограничениями на развитие инфраструктуры, искусственной преимуществом для некоторых источников энергии и поставщиков. Мы видим открытый саботаж инфраструктурных проектов, которые являются экономически обоснованными и привлекательными для потребителей, как, например, «Северный поток-2», – утверждает Новак.

Проект сооружения дополнительной ветки поставок российского газа в Германию по дну Балтийского моря был одобрен в Берлине, но встретил сопротивление со стороны Польши и других стран-членов ЕС, обеспокоенных зависимостью от российской энергетики.

Президент США Дональд Трамп прошлой неделе предложил восточноевропейским государствам сжиженный газ из США, заявив, что это более надежный источник энергии, чем Россия.

Новак считает, что «политические соображения» является своеобразным «протекционизмом», который нарушает мировые правила торговли.