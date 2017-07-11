В крепости «Керчь» нашли 13 тысяч снарядов времен Второй мировой войны

В российском управлении МЧС по Крыму сообщили, что за последние три недели обезвредили 13 тысяч снарядом на территории крепости Керчь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На данный момент сотрудники отряда Центра «Лидер» (Центра по проведению спасательных операций особого риска – КР) уже обследовали 10,95 га и обнаружили 13610 взрывоопасных предметов времен ВОВ. За столь короткое время специалисты обезвредили огромное количество взрывоопасных предметов, среди которых более 300 авиационных бомб и 100 артиллерийских снарядов», – отмечает начальник управления МЧС России Крыму Сергей Шахов.

По информации ведомства, в течение трех месяцев планируют провести работы по разминированию и сделать крепость безопасным местом для посещения туристов и местных жителей.

В марте общественный совет аннексированной Керчи одобрил строительство военно-патриотического парка «Патриот» на базе форта Тотлебен. Проект предусматривает демонстрацию образцов советской и российской военной техники.

Ранее военно-патриотический парк «Патриот» планировали построить возле горы Гасфорта близ Севастополя. Против этого выступили местные жители, экологи, архитекторы, краеведы. За строительство парка «Патриот» высказывались члены московской организации байкеров «Ночные волки», члены «народного ополчения» Крыма.

Крепость «Керчь» (форт Тотлебен) – памятник фортификационного строительства XIX века, является достопримечательностью Керчи и Крыма. По территории крепости проводятся туристические экскурсии. Некоторые подземелья до сих пор мало исследованы. Во время Второй мировой войны там находился военный гарнизон и склады с вооружением и взрывчаткой.