Исполняющий обязанность главы администрации Севастополя Дмитрий Овсянников во время инспекции аварийного участка трассы Севастополь-Симферополь 10 июля, сообщил, что в Крыму не хватает металла, чтобы «качественно отремонтировать» дороги. Виной этому, по словам главы города, является строительство Керченского моста.

«Мы столкнулись с нехваткой на полуострове металла – он практически полностью уходит на строительство Крымского моста. Благодаря поддержке Министерства транспорта (России – КР) мы имеем возможность получить необходимую помощь и гарантированные своевременные поставки», – цитирует Овсянникова пресс-служба российской администрации города.

Он также пообещал, что ремонт трассы закончится до 31 июля.

В начале марта участок автодороги Севастополь – Симферополь разрушило оползнем. Севастопольские власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, для легковых автомобилей, автобусов и фур организовали объезд.

На ремонт участка трассы выделили 70 миллионов рублей (более 33 млн грн – КР). При этом контракт с подрядной организацией заключен на 25 миллионов рублей (около 11 млн 900 тыс. грн – КР).