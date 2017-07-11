Сын Трампа знал о российском происхождении информации о Клинтон – СМИ

Сын президента США Дональд Трамп-младший перед встречей с российской юристом Натальей Весельницкою в июне 2016 знал, что источником вредоносной для демократического кандидата Хиллари Клинтон информации было российское правительство, сообщило 10 июля издание The New York Times.

Ссылаясь на три неназванных источника, The New York Times утверждает, что публицист Роб Голдстоун, который помог в организации встречи 2016 года, направил старшему сыну Трампа письмо, где указал на происхождение информации. Трамп-младший на этой неделе признал, что согласился встретиться с российской юристом, чтобы получить информацию о Клинтон. Но до сих пор не было известно, что он знал об источнике данных.

Ожидается, что Трамп-младший будет вызван свидетельствовать перед Конгрессом о встрече с Весельницкой. Сам он 10 июля заявил, что готов сотрудничать с законодателями.

Как заявил сенатор-демократ, член комитета по разведке Марк Уорнер, «это первый раз, когда общественность увидела четкое свидетельство: представители высшего руководства кампании Трампа встречались с русскими».