В Одессе анонсируют показ фильма об Олеге Сенцове в честь его дня рождения

В Одессе 13 июля анонсируют показ фильма «Процесс: российское государство против Олега Сенцова» и акцию «Напиши пожелание» в честь дня рождения режиссера.

Как сообщается на страницах мероприятий в Facebook, фильм можно посмотреть в «Зеленом театре», а акция пройдет в Стамбульском парке.

Документальный фильм Аскольда Курова «Процесс» о режиссере Олеге Сенцове, который находится в заключении в России, вышел в украинский прокат 6 апреля 2017 года.

Крым.Реалии совместно с Радiо Свобода и Международным фестивалем документального кино о правах человека Docudays UA выпустили специальный проект «Киногерой Олег Сенцов» о крымчанине, режиссере, политзаключенном Олеге Сенцове. Проект подготовлен к премьере фильма.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.