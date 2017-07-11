Верховная Рада рассмотрит снятие неприкосновенности с нескольких депутатов (трансляция)

Верховная Рада Украины отказалась переносить рассмотрение шести представлений Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности, поэтому часть из них будут рассматривать 11 июля, заявил спикер Андрей Парубий.

Перед этим он сообщил, что фракции коалиции обратились к нему с просьбой перенести рассмотрение всех шести представлений на 13 июля. Парубий поставил это предложение на голосование, однако оно набрало 190 голосов при минимально необходимых 226.

«Я безотлагательно свяжусь с генпрокурором, чтобы выяснить, во сколько он сможет прибыть», – сказал спикер.

Как ожидается, рассмотрение представлений начнется примерно в 12:30.

Накануне председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что внесены представления о снятии депутатской неприкосновенности планируют рассмотреть 13 июля. Парубий напомнил, что 11 июля истекает 7-дневный срок от получения первых представлений, и «поэтому во вторник, по закону, должны начать рассмотрение вопросов снятия депутатской неприкосновенности».

В то же время спикер добавил, что к нему обратились представители коалиции с инициативой, чтобы дождаться рассмотрения последнего представления – на народного депутата Михаила Добкина, которое регламентный комитет должен рассмотреть 12 июля.

21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко направил в парламент представление о снятии депутатской неприкосновенности с шести депутатов: Евгения Дейдея (фракция «Народный фронт»), Олеся Довгого (группа «Воля народа»), Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Максима Полякова ( «Народный фронт») и Борислава Розенблатта (фракция «Блок Петра Порошенко»). На прошлой неделе регламентный комитет рассматривал эти представления. Все представления, кроме представление о Розенблатте, комитет признал недостаточно обоснованными.

Кроме того, в парламент внесли представление о снятии депутатской неприкосновенности с депутата из фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина.

10-14 июля Верховная Рада работает в режиме пленарных заседаний. После этого в июле завершается шестая сессия Верховной Рады.