Навальный анонсировал дебаты со Стрелковым, где обсудят Крым и Донбасс

Российский оппозиционер Алексей Навальный согласился на проведение дебатов с пророссийским боевиком Игорем Гиркиным (Стрелковым), где одной из тем обсуждения станет Крым и Донбасс. Об этом говорится на официальном сайте Навального.

Согласно сообщению, Стрелков обвинил оппозиционера в том, что тот не является «ни патриотом, ни националистом».

«(Стрелков – КР) обозначает три главные темы дискуссии: «Как же я смогу победить коррупцию, став президентом?», «Моя позиция в отношении западных партнеров России», «Что будет делать Навальный, став президентом, с Донбассом и Крымом?» – говорится на сайте Навального.

Как отметил оппозиционер, в ходе дебатов он постарается доказать, что «является наилучшим кандидатом для всех избирателей, называющих себя патриотами».

Игорь Стрелков известен активным участием в российской аннексии Крыма. В частности, в одном из своих интервью он признался, что «насильно сгонял крымских депутатов голосовать за отделение от Украины». Позже Стрелков руководил пророссийскими силами на востоке Украины, будучи министром обороны формирования «ДНР». Он также публично выражал несогласие с политикой нынешних российских властей.